В порту Антверпена обнаружили почти 5 тонн кокаина

Около 4,78 тонны кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена в рамках дела, которое расследует отдел особо тяжких преступлений прокуратуры Брюсселя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Согласно предварительным выводам бельгийского следствия, за импортом кокаина стоит преступная организация, которая действовала в порту Антверпена – в частности способствовала вывозу контейнеров с наркотиками за оплату.

Организация, как считается, занималась импортом кокаина в Бельгию из Южной Америки, Центральной Америки и Канады.

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В начале ноября полиция Брюсселя провела 27 обысков в Бельгии и четыре в Нидерландах, во время которых изъяла транспортные средства, оружие и предметы роскоши, а также около 185 тысяч евро наличными.

"Сейчас восемь человек находятся под стражей по этому делу по обвинению в импорте-экспорте наркотиков в соучастии и в составе преступной организации", – добавили в брюссельской прокуратуре.

В Бельгии федеральные власти заявляют, что наркоторговля быстро проникает в общество, поскольку иностранные преступные организации пустили глубокие корни в стране, принося с собой свои насильственные и безжалостные операции.

За 2023 год бельгийская таможня изъяла 116 тонн кокаина в порту Антверпена, установив рекорд второй год подряд.

О подобных находках говорят правоохранители и других государств Европы. На прошлой неделе полиция Испании перехватила более 4000 килограммов кокаина на рыболовном судне в 800 километрах к западу от Канарских островов.