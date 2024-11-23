Утром в субботу, 23 ноября, польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Медика – Шегини".

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда"

По словам соорганизатора блокады, которая началась утром 23 ноября, фермеры протестуют по двум причинам.

Первая, как передают журналисты – это невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.

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Вторая – "беспокойство относительно подписания Европейским Союзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).

"Мы хотим оказать давление на тех, кто находится у власти, чтобы это соглашение не состоялось", – заявил он.

Как сообщают журналисты, фермеры перекрыли национальную дорогу 28. На пешеходном переходе, возле железнодорожного путепровода на въезде в Медыку, они не пропускают грузовики, едущие из Украины.

С другой стороны, грузовики, едущие из Польши в Украину, пропускают только по одному в час. В обоих направлениях беспрепятственно проезжают легковые автомобили, автобусы, гуманитарные автомобили. Полиция заявляет, что обеспечит проезд по национальным дорогам 77 и 28, а также маршрутам в пределах города.

Относительно требований фермеров, представитель Подкарпатского воеводства Бартош Губернат отметил, что относительно сохранения суммы налога в этом году на уровне 2023 года, готовится соответствующий законопроект.

"Из-за нехватки средств в государственном бюджете проект был снят с дальнейшей процедуры", – отметил он.

По его словам, несмотря на это, фермеры, пострадавшие от неблагоприятных погодных явлений, таких как град или наводнение, в хозяйствах, убытки которых составляли более 30% среднегодового производства сельскохозяйственных культур, могли обратиться в Агентство по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства за помощью.

"Она была эквивалентна сумме третьей и четвертой части сельскохозяйственного налога", – подчеркнул Губернат.

Он также напомнил, что когда речь шла о соглашении о свободной торговле ЕС со странами МЕРКОСУР, премьер-министр Дональд Туск и правительство "четко дали понять, что это соглашение не будет подписано".

Как передают журналисты, фермеры заявляют, что если соглашение не будет достигнуто, они намерены протестовать до конца года круглосуточно.

ДОПОЛНЕНО В 10:24. Как рассказал "Европейской правде" представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, забастовка началась около 10:00. Он отметил, что по имеющейся информации, акция должна длиться 48 часов, однако не исключается ее продолжение.

"Блокировка нацелена на ограничение движения для грузовиков. Участники этой акции на территории Польши находятся недалеко от пункта пропуска на автодороге", – отметил он.

8 октября писали, что польские фермеры собираются возобновить блокаду движения грузов через границу с Украиной, как в прошлом году, и анонсировали первую блокаду для КПП "Медика – Шегини", которую хотят держать до конца года.

Предыдущая блокада фермеров, длившаяся все холодное время года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенное – Рава-Русская".