Міноборони Німеччини критикують за наміри витратити 825 млн євро на парадну форму

Німецьке Міністерство оборони зіткнулось із критикою через наміри витратити 825 мільйонів євро на парадну форму для військових Бундесверу.

Про це стало відомо виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

Видання зазначає, що відповідна заявка була подана в бюджетний комітет Бундестагу у четвер, 21 листопада.

Згідно зі звітом, 306 мільйонів з 825 мільйонів євро, які хоче витратити Міноборони, вже були виділені за контрактом, але ще не витрачені, оскільки через війну РФ проти України цей проєкт був відкладений.

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Тепер у відомстві хочуть, щоб бюджетний комітет схвалив решту 519 мільйонів євро на парадну форму на своєму наступному засіданні.

Тим часом член бюджетного комітету Бундестагу від опозиційного ХДС Інго Гедехенс розкритикував цей план.

У коментарі Bild він сказав, що це "абсурдна розстановка пріоритетів – витратити багато грошей на обмундирування, яке не зробить Бундесвер більш придатним для війни"

"Понад 800 мільйонів євро – це неймовірно велика сума, яка викликає багато запитань", – сказав Гедехенс.

Раніше повідомляли, що уряд Німеччини до кінця року опублікує нову стратегію розвитку оборонної промисловості, яка має на меті скоротити бюрократію і прискорити виробництво озброєнь.

Також міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приєдналася до лідерів, які наголошують, що країнам НАТО варто задуматися про більші витрати на оборону, аніж теперішній цільовий показник 2%.