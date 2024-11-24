Минобороны Германии критикуют за намерения потратить 825 млн евро на парадную форму

Немецкое Министерство обороны столкнулось с критикой из-за намерений потратить 825 миллионов евро на парадную форму для военных Бундесвера.

Об этом стало известно изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что соответствующая заявка была подана в бюджетный комитет Бундестага в четверг, 21 ноября.

Согласно отчету, 306 миллионов из 825 миллионов евро, которые хочет потратить Минобороны, уже были выделены по контракту, но еще не потрачены, поскольку из-за войны РФ против Украины этот проект был отложен.

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Теперь в ведомстве хотят, чтобы бюджетный комитет одобрил оставшиеся 519 миллионов евро на парадную форму на своем следующем заседании.

Между тем член бюджетного комитета Бундестага от оппозиционного ХДС Инго Гедехенс раскритиковал этот план.

В комментарии Bild он сказал, что это "абсурдная расстановка приоритетов – потратить много денег на обмундирование, которое не сделает Бундесвер более пригодным для войны"

"Более 800 миллионов евро – это невероятно большая сумма, которая вызывает много вопросов", – сказал Гедехенс.

Ранее сообщалось, что правительство Германии до конца года опубликует новую стратегию развития оборонной промышленности, которая имеет целью сократить бюрократию и ускорить производство вооружений.

А министр иностранных дел Германии Анналена Бербок присоединилась к лидерам, которые отмечают, что странам НАТО стоит задуматься о больших расходах на оборону, чем нынешний целевой показатель 2%.