В испанской Валенсии требовали отставки главы региона после смертоносных наводнений

В испанской Валенсии накануне состоялась масштабная акция протеста из-за нехватки школ для обучения после смертоносных наводнений, участники также требовали отставки главы валенсийского правительства Карлеса Масона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Держа в руках плакаты с требованием отставки Карлоса Масона, протестующие прошли по городу Валенсия.

Споры о том, как региональное правительство справилось с наводнением, не утихают до сих пор, а профсоюз учителей обвинил Масона в том, что уборка территории была возложена на учителей и учеников.

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Reuters

Reuters

Сейчас после масштабных наводнений в Валенсии все еще остаются закрытыми 30 школ, в связи с чем 13 тысяч детей негде учиться.

Представитель регионального правительства Валенсии сообщил, что с 11 ноября около 32 тысяч учеников из пострадавших от наводнения районов вернулись в школу.

По данным испанского правительства, в демонстрации приняли участие около пяти тысяч человек.

"Мы чувствуем себя брошенными, потому что учителя, родители и волонтеры должны убирать школы. Мы видели уборщиков в некоторых школах, но их было недостаточно", – сказал один из протестующих.

Масона также обвиняют в том, что он слишком поздно прислал предупреждение о наводнении жителям.

Он признал, что допустил ошибки, но отказался уходить в отставку.

Наводнения в Испании, которые только в Валенсии унесли жизни более 200 человек, были одними из худших в Европе в этом веке. Регион после смертоносных наводнений попросил центральное правительство о 31 млрд евро помощи.