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Шторм "Берт" оставил людей без света и сообщения в Британии и Ирландии

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Новости — Воскресенье, 24 ноября 2024, 16:34 — Кристина Бондарева

В субботу шторм "Берт" накрыл Ирландию и Британию снегом, дождем и сильным ветром, в результате чего один человек погиб, а несколько железнодорожных линий, мостов и дорог были закрыты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Мужчина в возрасте 60 лет погиб после того, как дерево упало на его автомобиль на шоссе А34 на юге Англии, сообщила местная полиция.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Ньюкасла на северо-востоке Англии была покрыта снегом, что на короткое время привело к перерыву в полетах.

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В Шотландии из-за непогоды были приостановлены некоторые железнодорожные рейсы. Мост, который соединяет Уэльс с Англией, был закрыт из-за сильного ветра.

Снег засыпал дороги и заблокировал автомобили в некоторых частях севера Великобритании.

Главный метеоролог Метеорологической службы Джейсон Келли назвал шторм "событием со многими опасностями".

Шторм также ударил по Ирландии. Дороги на западе страны затопило, десятки тысяч потребителей остались без света.

Ирландская метеорологическая служба объявила "красный" – самый высокий уровень – дождевого предупреждения для графств Корк и Голуэй.

В городе Киллибегс, что в графстве Донегал, можно было видеть, как паводковая вода поднимается до верха припаркованных автомобилей.

Энергетическая компания ESB Networks, которая обеспечивает энергией всю Ирландию, сообщила, что сильный ветер привел к отключению электроэнергии в 60 тысячах домов, ферм и предприятий в течение ночи, в основном на западе и северо-западе.

Напомним, на юге Германии в пятницу 22 ноября сообщают о "хаосе на дорогах" из-за снегопадов, к которым добавились многочисленные ДТП.

Ранее на этой неделе снегопад с сильным ветром оставил без электроснабжения десятки тысяч домов в Финляндии, в результате обесточивания начались также перебои со связью.

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Великобритания Ирландия стихийные бедствия
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