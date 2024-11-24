Шторм "Берт" оставил людей без света и сообщения в Британии и Ирландии
Новости — Воскресенье, 24 ноября 2024, 16:34 —
В субботу шторм "Берт" накрыл Ирландию и Британию снегом, дождем и сильным ветром, в результате чего один человек погиб, а несколько железнодорожных линий, мостов и дорог были закрыты.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.
Мужчина в возрасте 60 лет погиб после того, как дерево упало на его автомобиль на шоссе А34 на юге Англии, сообщила местная полиция.
Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Ньюкасла на северо-востоке Англии была покрыта снегом, что на короткое время привело к перерыву в полетах.
В Шотландии из-за непогоды были приостановлены некоторые железнодорожные рейсы. Мост, который соединяет Уэльс с Англией, был закрыт из-за сильного ветра.
Снег засыпал дороги и заблокировал автомобили в некоторых частях севера Великобритании.
Главный метеоролог Метеорологической службы Джейсон Келли назвал шторм "событием со многими опасностями".
BREAKING: Footage shows major incident in parts of South Wales after flooding– Sky News (@SkyNews) November 24, 2024
Storm Bert latest: https://t.co/IXQGeQBvKj
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6sbcHyCBhF
Шторм также ударил по Ирландии. Дороги на западе страны затопило, десятки тысяч потребителей остались без света.
Ирландская метеорологическая служба объявила "красный" – самый высокий уровень – дождевого предупреждения для графств Корк и Голуэй.
В городе Киллибегс, что в графстве Донегал, можно было видеть, как паводковая вода поднимается до верха припаркованных автомобилей.
Энергетическая компания ESB Networks, которая обеспечивает энергией всю Ирландию, сообщила, что сильный ветер привел к отключению электроэнергии в 60 тысячах домов, ферм и предприятий в течение ночи, в основном на западе и северо-западе.
#StormBert wreaks havoc in #Ireland causing floods and leaving 60,000 homes without power #Flood #Storm #UK #Bert #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/MZrKvmIIbN– Earth42morrow (@Earth42morrow) November 23, 2024
Напомним, на юге Германии в пятницу 22 ноября сообщают о "хаосе на дорогах" из-за снегопадов, к которым добавились многочисленные ДТП.
Ранее на этой неделе снегопад с сильным ветром оставил без электроснабжения десятки тысяч домов в Финляндии, в результате обесточивания начались также перебои со связью.