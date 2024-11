Шторм "Берт" оставил людей без света и сообщения в Британии и Ирландии

В субботу шторм "Берт" накрыл Ирландию и Британию снегом, дождем и сильным ветром, в результате чего один человек погиб, а несколько железнодорожных линий, мостов и дорог были закрыты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Мужчина в возрасте 60 лет погиб после того, как дерево упало на его автомобиль на шоссе А34 на юге Англии, сообщила местная полиция.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Ньюкасла на северо-востоке Англии была покрыта снегом, что на короткое время привело к перерыву в полетах.

Реклама:

В Шотландии из-за непогоды были приостановлены некоторые железнодорожные рейсы. Мост, который соединяет Уэльс с Англией, был закрыт из-за сильного ветра.

Снег засыпал дороги и заблокировал автомобили в некоторых частях севера Великобритании.

Главный метеоролог Метеорологической службы Джейсон Келли назвал шторм "событием со многими опасностями".

BREAKING: Footage shows major incident in parts of South Wales after flooding



Storm Bert latest: https://t.co/IXQGeQBvKj



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6sbcHyCBhF