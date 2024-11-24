"Право и справедливость" поддержит главу Института нацпамяти на пост президента Польши

Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий будет кандидатом в президенты на выборах следующего года, а главная оппозиционная партия "Право и справедливость" его поддержит.

Об этом решении было официально объявлено в воскресенье в Кракове, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Кандидатом в президенты Навроцкого объявили на съезде, организованном "ПиС". Навроцкий будет выдвигаться как независимый кандидат, однако "ПиС" окажет ему поддержку.

Кароль Навроцкий фото: PAP

Навроцкий возглавляет Институт национальной памяти с 2021 года. Его сайт представляет его как "историка, общественного активиста, специалиста по управлению человеческими ресурсами".

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Навроцкий – выпускник Института истории Гданьского университета, доктор гуманитарных наук с 2013 года. В 2023 году окончил последипломную международную программу MBA по стратегии, управлению программами и проектами в Гданьском политехническом университете.

В молодости Навроцкий играл в футбольных командах и занимался боксом.

В феврале 2024 года Навроцкого включили в список разыскиваемых Российской Федерацией в связи с уголовными обвинениями за деятельность, связанную с демонтажем памятников пребывания Красной армии в Польше.

Президентская кампания официально стартует 8 января 2025 года.

О выдвижении на президентских выборах в следующем году уже объявили спикер Сейма и председатель "Польши 2050" Шимон Головня, Славомир Менцен из "Конфедерации" и Марек Якубьяк из круга "Свободных республиканцев".

В субботу стал известен результат праймериз в "Гражданской коалиции" Дональда Туска, на которых победил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который соревновался с мэром Варшавы за номинацию, призвал всех, кто голосовал за него на праймериз, поддержать Тшасковского.

Напомним, перед встречей "ПиС" в Кракове депутат от партии случайно опубликовал в соцсети партийную инструкцию.