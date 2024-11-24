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Депутат "Права і справедливості" випадково опублікував у соцмережі партійну інструкцію

Новини — Неділя, 24 листопада 2024, 15:38 — Христина Бондарєва

Депутат від польської опозиційної партії "Право і справедливість" перед недільним з’їздом, організованим  "ПіС" для оголошення підтримки кандидата у президенти у Кракові, випадково опублікував у соцмережі партійну інструкцію.

Про це повідомило видання Onet, пише "Європейська правда".

Очікується, що на зустрічі у неділю лідер партії Ярослав Качинський оголосить, що "ПіС" підтримає на президентських виборах незалежного кандидата, голову Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького.

Депутат від "Права і справедливості" Ян Мосінський написав у своєму Facebook, що "сьогодні всі дороги ведуть до Кракова". 

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"Це буде не партійна зустріч, а громадянський, суспільний захід, на якому ми познайомимося з кандидатом на президентських виборах" – йдеться у першій частині його повідомлення.

"Наш кандидат – це незалежний кандидат, який будує національний консенсус, а не лівий активіст "Громадянської платформи", який не поважає людей з іншими поглядами", – додав Мосінський, говорячи про кандидата у президенти від конкуренітів – блоку Дональда Туска.

Інша частина допису депутата, швидше за все, не призначалася для публікації.

"Просимо ЗМІ підкреслити, що зустріч у Кракові має громадянський, соціальний характер, і на неї може записатися кожен охочий через офіси депутатів – запис з логістичних та організаційних причин. Це НЕ партійний захід, а Громадянський конгрес!", – йдеться в інструкції для політиків "Права і справедливості". Ця частина допису депутата була швидко видалена.

Нагадаємо, у суботу, 23 листопада, мер Варшави Рафал Тшасковський став кандидатом у президенти від "Громадянської платформи" прем’єр-міністра Дональда Туска.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який змагався із мером Варшави за номінацію, закликав всіх, хто голосував за нього на праймеріз, підтримати Тшасковського.

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