У Швейцарії на референдумі підтримали держфінансування для проведення "Євробачення"

Виборці у північно-західному швейцарському місті Базель у неділю підтримали виділення майже 40 млн доларів державного фінансування на проведення пісенного конкурсу "Євробачення" 2025 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SRF.

Згідно з результатами референдуму, 66,6% виборців міста підтримали використання грошей платників податків на проведення заходу.

"Той факт, що дві третини людей підтримують "Євробачення", не може не радувати", – сказав глава місцевого уряду Конрадін Крамер.

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Затверджене фінансування забезпечить проведення щорічного телевізійного шоу з усіма його традиційними атрибутами. Якби гроші не були надані, "Євробачення 2025" було б обмежене лише головним шоу, без жодних публічних заходів поза ним.

Гроші будуть вкладені в програми, що супроводжують основну подію, а також фінансуватимуть проживання та додатковий громадський транспорт для відвідувачів, серед інших ініціатив.

Грунтуючись на ефект від проведення двох останніх конкурсів у Ліверпулі та Мальме Базель сподівається заробити близько 60 млн швейцарських франків (67 млн доларів) від цього заходу.

Державне фінансування "Євробачення-2025" було винесено на референдум після того, як націонал-консервативний Федеральний демократичний союз Швейцарії зібрав достатню кількість підписів. Невелика політична партія, яка пропагує біблійні цінності, розкритикувала витрачання грошей платників податків на захід, який, на її думку, пропагує антисемітизм і окультизм.

Деякі виборці висловили занепокоєння з приводу перебоїв у дорожньому русі та фінансового навантаження на платників податків загалом.

Швейцарія прийматиме "Євробачення" наступного року після того, як швейцарський співак Nemo виграв конкурс 2024 року з піснею The Code. Nemo став першим в історії небінарним артистом, який виграв цю нагороду.

Нагадаємо, у вересні швейцарці на референдумі відкинули пенсійну і екологічну реформи.

А в березні у Швейцарії на референдумі проголосували за підвищення пенсійних виплат для літніх людей, а також проти підвищення встановленого законом пенсійного віку.