В Швейцарии на референдуме поддержали госфинансирование для проведения "Евровидения"
Избиратели в северо-западном швейцарском городе Базель в воскресенье поддержали выделение почти 40 млн долларов государственного финансирования на проведение песенного конкурса "Евровидение" 2025 года.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SRF.
Согласно результатам референдума, 66,6% избирателей города поддержали использование денег налогоплательщиков на проведение мероприятия.
"Тот факт, что две трети людей поддерживают "Евровидение", не может не радовать", – сказал глава местного правительства Конрадин Крамер.
Утвержденное финансирование обеспечит проведение ежегодного телевизионного шоу со всеми его традиционными атрибутами. Если бы деньги не были выделены, "Евровидение 2025" было бы ограничено только главным шоу, без каких-либо публичных мероприятий вне его.
Деньги будут вложены в программы, сопровождающие основное событие, а также будут финансировать проживание и дополнительный общественный транспорт для посетителей, среди других инициатив.
Основываясь на эффект от проведения двух последних конкурсов в Ливерпуле и Мальме Базель надеется заработать около 60 млн швейцарских франков (67 млн долларов) от этого мероприятия.
Государственное финансирование "Евровидения-2025" было вынесено на референдум после того, как национал-консервативный Федеральный демократический союз Швейцарии собрал достаточное количество подписей. Небольшая политическая партия, пропагандирующая библейские ценности, раскритиковала расходование денег налогоплательщиков на мероприятие, которое, по ее мнению, пропагандирует антисемитизм и оккультизм.
Некоторые избиратели выразили обеспокоенность по поводу перебоев в дорожном движении и финансовой нагрузки на налогоплательщиков в целом.
Швейцария будет принимать "Евровидение" в следующем году после того, как швейцарский певец Nemo выиграл конкурс 2024 года с песней The Code. Nemo стал первым в истории небинарным артистом, который выиграл эту награду.
Напомним, в сентябре швейцарцы на референдуме отвергли пенсионную и экологическую реформы.
А в марте в Швейцарии на референдуме проголосовали за повышение пенсионных выплат для пожилых людей, а также против повышения установленного законом пенсионного возраста.