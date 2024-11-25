В Швейцарии на референдуме поддержали госфинансирование для проведения "Евровидения"

Избиратели в северо-западном швейцарском городе Базель в воскресенье поддержали выделение почти 40 млн долларов государственного финансирования на проведение песенного конкурса "Евровидение" 2025 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SRF.

Согласно результатам референдума, 66,6% избирателей города поддержали использование денег налогоплательщиков на проведение мероприятия.

"Тот факт, что две трети людей поддерживают "Евровидение", не может не радовать", – сказал глава местного правительства Конрадин Крамер.

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Утвержденное финансирование обеспечит проведение ежегодного телевизионного шоу со всеми его традиционными атрибутами. Если бы деньги не были выделены, "Евровидение 2025" было бы ограничено только главным шоу, без каких-либо публичных мероприятий вне его.

Деньги будут вложены в программы, сопровождающие основное событие, а также будут финансировать проживание и дополнительный общественный транспорт для посетителей, среди других инициатив.

Основываясь на эффект от проведения двух последних конкурсов в Ливерпуле и Мальме Базель надеется заработать около 60 млн швейцарских франков (67 млн долларов) от этого мероприятия.

Государственное финансирование "Евровидения-2025" было вынесено на референдум после того, как национал-консервативный Федеральный демократический союз Швейцарии собрал достаточное количество подписей. Небольшая политическая партия, пропагандирующая библейские ценности, раскритиковала расходование денег налогоплательщиков на мероприятие, которое, по ее мнению, пропагандирует антисемитизм и оккультизм.

Некоторые избиратели выразили обеспокоенность по поводу перебоев в дорожном движении и финансовой нагрузки на налогоплательщиков в целом.

Швейцария будет принимать "Евровидение" в следующем году после того, как швейцарский певец Nemo выиграл конкурс 2024 года с песней The Code. Nemo стал первым в истории небинарным артистом, который выиграл эту награду.

Напомним, в сентябре швейцарцы на референдуме отвергли пенсионную и экологическую реформы.

А в марте в Швейцарии на референдуме проголосовали за повышение пенсионных выплат для пожилых людей, а также против повышения установленного законом пенсионного возраста.