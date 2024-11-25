Шольц після висунення у канцлери: Я забезпечив, щоб не було хибних рішень щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після висунення своєю партією кандидатом у канцлери на дострокових виборах в лютому став на захист своєї політики щодо України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Після жорстких і суперечливих дебатів виконавча рада Соціал-демократичної партії Німеччини у понеділок одноголосно висунула Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера на федеральних виборах у лютому 2025 року. Після цього Шольц взяв слово, захищаючи свою політику щодо України.

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"Багато було сказано, багато речей було винесено на обговорення. Важливим залишається те, що я неухильно забезпечував, щоб ми не приймали неправильних рішень", – сказав глава німецького уряду.

"Наприклад, коли я сказав, що ми не будемо постачати крилаті ракети, наприклад, коли я сказав, що я не згоден з тим, щоб із важкого озброєння, яке ми постачаємо, стріляли далеко вглиб Росії", – додав він.

Нагадаємо, після розпаду коаліції у СДПН розгорілися дебати щодо кандидата на посаду канцлера.

З огляду на низькі рейтинги Шольца, деякі депутати висловлювалися за те, щоб у виборчу кампанію пішов набагато популярніший міністр оборони Борис Пісторіус. Однак минулого четверга він заявив, що не буде змагатись за посаду канцлера від Соціал-демократичної партії.

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