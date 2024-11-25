Шольц после выдвижения в канцлеры: Я обеспечил, чтобы не было ошибочных решений по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц после выдвижения своей партией кандидатом в канцлеры на досрочных выборах в феврале встал на защиту своей политики в отношении Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

После жестких и противоречивых дебатов исполнительный совет Социал-демократической партии Германии в понедельник единогласно выдвинул Олафа Шольца кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах в феврале 2025 года. После этого Шольц взял слово, защищая свою политику в отношении Украины.

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"Много было сказано, много вещей было вынесено на обсуждение. Важным остается то, что я неуклонно обеспечивал, чтобы мы не принимали неправильных решений", – сказал глава немецкого правительства.

"Например, когда я сказал, что мы не будем поставлять крылатые ракеты, например, когда я сказал, что я не согласен с тем, чтобы из тяжелого вооружения, которое мы поставляем, стреляли далеко вглубь России", – добавил он.

Напомним, после распада коалиции в СДПГ разгорелись дебаты относительно кандидата на должность канцлера.

Учитывая низкие рейтинги Шольца, некоторые депутаты высказывались за то, чтобы в избирательную кампанию пошел гораздо более популярный министр обороны Борис Писториус. Однако в прошлый четверг он заявил, что не будет бороться за пост канцлера от Социал-демократической партии.

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