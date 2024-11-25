Глава МИД Чехии: На 2025 год в мире есть большое количество снарядов, которые можно выкупить для ВСУ

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что в мире еще есть большое количество изготовленных боеприпасов, которые в 2025 году можно было бы выкупить для ВСУ.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Липавский отметил, что может гарантировать поставку до конца года полмиллиона снарядов крупного калибра для ВСУ.

"Я не могу сказать, сколько точно снарядов мы уже передали и сколько осталось, но коллеги, ответственные за эту схему говорят, что мы достигнем этого показателя", – сказал он.

Реклама:

Министр также сообщил, что премьер Чехии вместе с премьер-министром Дании и премьер-министром Нидерландов уже договорились продолжить инициативу по закупке снарядов в 2025-м году.

"Мы еще объявим детали, но очевидно, что Украина будет нуждаться в боеприпасах и в 25-м году. Поэтому мы должны продолжать", – подчеркнул Липавский.

В то же время, добавил он, для продолжения поставок нужно будет наращивать производство. Украина также сейчас наращивает собственное производство.

"Но на 2025 год есть большое количество уже изготовленных боеприпасов по всему миру, которые могут выкупить для ВСУ", – отметил Липавский.

Напомним, в рамках инициативы, впервые объявленной в начале года президентом Петром Павелом, Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.

Ранее стало известно, что Нидерланды планируют увеличить поставки артиллерийских боеприпасов крупного калибра для Украины и выделяют на это еще 271 млн евро.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полмиллиона.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".