Глава МЗС Чехії поділився, як налаштований ЄС на тлі територіальних втрат України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський поділився, які настрої панують серед його колег у ЄС на тлі того, що лінія фронту в Україні не є стабільної, і вже тривалий час спостерігаються нові територіальні втрати.

Про це він розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

Міністр визнав, що ситуація на фронті непроста. Водночас він запевнив, що після нещодавнього засідання міністрів закордонних справ ЄС він не вважає, що серед його колег є "відчуття провалу".

"Натомість є відчуття, що ми повинні продовжувати допомагати Україні. І що ми повинні допомогти вам пережити зиму, яка буде нелегкою. І що ми повинні продовжувати надавати не лише військову допомогу, але й гуманітарну допомогу, зокрема, надсилати матеріали для лікарень чи, наприклад, для підготовки до зими", – сказав міністр.

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Він наголосив, що потрібно допомогти цивільному населенню пережити зиму.

"Йдеться про всю Україну, про все ваше суспільство. І нам потрібно продовжувати це робити. Тому що всі інші сценарії, коли Україна розвалиться, опиниться у Росії, або буде підкорена Росією, не є добрими. Тож ми маємо цьому запобігти", – зауважив глава МЗС Чехії.

Ліпавський додав, що усі зусилля європейців з підтримки українців – це не лише допомога Україні, але й частина роботи для комплексної європейської безпеки.

Крім того, Ліпавський на прикладі Мюнхенської угоди 1938 року пояснив наслідки, якщо змусити Україну піти на поступки Росії для припинення війни.

Він також висловив переконання, що Європа повинна бути жорсткою з Трампом, щоб допомогти Україні.

Більше дивіться в інтерв’ю: "Трамп НЕ ЗМОЖЕ зупинити всю допомогу ЗСУ".