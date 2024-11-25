Глава МИД Чехии поделился, как настроен ЕС на фоне территориальных потерь Украины

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поделился, какие настроения царят среди его коллег в ЕС на фоне того, что линия фронта в Украине не является стабильной, и уже длительное время наблюдаются новые территориальные потери.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Министр признал, что ситуация на фронте непростая. В то же время он заверил, что после недавнего заседания министров иностранных дел ЕС он не считает, что среди его коллег есть "ощущение провала".

"Зато есть ощущение, что мы должны продолжать помогать Украине. И что мы должны помочь вам пережить зиму, которая будет нелегкой. И что мы должны продолжать оказывать не только военную помощь, но и гуманитарную помощь, в частности, отправлять материалы для больниц или, например, для подготовки к зиме", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что нужно помочь гражданскому населению пережить зиму.

"Речь идет обо всей Украине, обо всем вашем обществе. И нам нужно продолжать это делать. Потому что все другие сценарии, когда Украина развалится, окажется в России, или будет покорена Россией, не являются хорошими. Поэтому мы должны это предотвратить", – отметил глава МИД Чехии.

Липавский добавил, что все усилия европейцев по поддержке украинцев – это не только помощь Украине, но и часть работы для комплексной европейской безопасности.

Кроме того, Липавский на примере Мюнхенского соглашения 1938 года объяснил последствия, если заставить Украину пойти на уступки России для прекращения войны.

Он также выразил убеждение, что Европа должна быть жесткой с Трампом, чтобы помочь Украине.

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