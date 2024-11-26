У Німеччині заявили про потребу 288 тисяч іноземних працівників щорічно

Незважаючи на нещодавні реформи законодавства про трудову міграцію, Німеччина все ще стикається з гострим дефіцитом кваліфікованих працівників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Нове дослідження показало, що цей дефіцит доведеться заповнювати за рахунок іммігрантів. Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Фонду Бертельсманна, робоча сила Німеччини може скоротитися на 10% до 2040 року без "значної" імміграції.

Дослідження показало, що без припливу близько 288 тисяч кваліфікованих іноземних працівників на рік чисельність німецької робочої сили може скоротитися з 46,4 мільйона зараз до 41,9 мільйона у 2040 році. До 2060 року вона може знизитися до 35,1 мільйона.

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"Відхід бебі-бумерів з ринку праці створює великі проблеми", – сказала Сюзанна Шульц, експерт з питань міграції компанії Фонду Бертельсманна.

Шульц зазначила, що внутрішній потенціал Німеччини потребує подальшого розвитку і збільшення, але також і те, що "цей демографічний зсув вимагає імміграції".

Друга модель прогнозу, заснована на більш песимістичних даних, підрахувала, що до 2040 року може знадобитися до 368 тисяч робітників-іммігрантів щорічно, після чого цей показник знизиться до 270 тисяч на рік до 2060 року.

Оскільки трудова міграція зараз відстає від необхідного рівня, Шульц заявила, що необхідно усунути бар'єри і поліпшити умови для іммігрантів.

Німецьке законодавство про трудову міграцію було реформоване у 2023 році, щоб полегшити і зробити більш привабливим працевлаштування кваліфікованих іноземних працівників у Німеччині, а міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер пообіцяла "найсучасніше імміграційне законодавство у світі".

Однак, оприлюднивши своє нове дослідження, Фонд Бертельсманна заявив, що ці іноземні працівники не приїдуть "без більш гостинної культури в місцевих органах влади та бізнесі", а також без "перспективи залишитися в країні надовго".

Нагадаємо, міністерка з питань міграції Іспанії Ельма Саїс заявила, що нові міграційні правила країни дозволять легалізувати статус близько 300 тисяч нелегальних мігрантів на рік протягом наступних трьох років, оскільки країна прагне розширити свою робочу силу.

На початку жовтня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про заходи, які полегшать оселення кваліфікованих мігрантів в країні, а також заявив про економічні переваги міграції навіть тоді, коли інші європейські уряди посилюють свої кордони проти новоприбулих.