В Германии заявили о потребности в 288 тысячах иностранных работников ежегодно

Несмотря на недавние реформы законодательства о трудовой миграции, Германия все еще сталкивается с острым дефицитом квалифицированных работников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Новое исследование показало, что этот дефицит придется восполнять за счет иммигрантов. Согласно исследованию, проведенному по заказу Фонда Бертельсманна, рабочая сила Германии может сократиться на 10% к 2040 году без "значительной" иммиграции.

Исследование показало, что без притока около 288 тысяч квалифицированных иностранных работников в год численность немецкой рабочей силы может сократиться с 46,4 миллиона сейчас до 41,9 миллиона в 2040 году. К 2060 году она может снизиться до 35,1 миллиона.

Реклама:

"Уход бэби-бумеров с рынка труда создает большие проблемы", – сказала Сюзанна Шульц, эксперт по вопросам миграции компании Фонда Бертельсманна.

Шульц отметила, что внутренний потенциал Германии нуждается в дальнейшем развитии и увеличении, но также и то, что "этот демографический сдвиг требует иммиграции".

Вторая модель прогноза, основанная на более пессимистических данных, подсчитала, что к 2040 году может потребоваться до 368 тысяч рабочих-иммигрантов ежегодно, после чего этот показатель снизится до 270 тысяч в год к 2060 году.

Поскольку трудовая миграция в настоящее время отстает от необходимого уровня, Шульц заявила, что необходимо устранить барьеры и улучшить условия для иммигрантов.

Немецкое законодательство о трудовой миграции было реформировано в 2023 году, чтобы облегчить и сделать более привлекательным трудоустройство квалифицированных иностранных работников в Германии, а министр внутренних дел Нэнси Фезер пообещала "самое современное иммиграционное законодательство в мире".

Однако, обнародовав свое новое исследование, Фонд Бертельсманна заявил, что эти иностранные работники не приедут "без более гостеприимной культуры в местных органах власти и бизнесе", а также без "перспективы остаться в стране надолго".

Напомним, министр по вопросам миграции Испании Эльма Саис заявила, что новые миграционные правила страны позволят легализовать статус около 300 тысяч нелегальных мигрантов в год в течение следующих трех лет, поскольку страна стремится расширить свою рабочую силу.

В начале октября премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о мерах, которые облегчат поселение квалифицированных мигрантов в стране, а также заявил об экономических преимуществах миграции даже тогда, когда другие европейские правительства ужесточают свои границы против новоприбывших.