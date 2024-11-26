У Польщі вантажівка потрапила під потяг, є постраждалі

У вівторок, 26 листопада, у Польщі вантажівка в'їхала під потяг, у якому перебувало 125 людей, троє з яких постраждали.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначив мовник, інцидент стався неподалік польського села Нова Суха у Сохачевському повіті. На момент зіткнення у потязі перебувало 125 людей.

Внаслідок інциденту зазнали поранень троє людей, повідомили журналістам у поліції. Також правоохоронці наголосили: водій вантажівки та машиніст потяга були тверезими.

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Фото: RMF24

Фото: RMF24

Наразі залізничний рух на маршруті Варшава – Лович призупинено в обох напрямках.

Внаслідок зіткнення зійшла з рейок перша секція потяга.

Фото: RMF24

21 листопада у польській Сілезії зіткнулися та зазнали великих ушкоджень два вантажних потяги; машиністи залишилися живі.

Нещодавно неподалік німецького Кельна сталася аварія, в якій зіткнулися вантажний і технічний поїзди.