В Польше грузовик попал под поезд, есть пострадавшие
Новости — Вторник, 26 ноября 2024, 15:50 —
Во вторник, 26 ноября, в Польше грузовик въехал под поезд, в котором находилось 125 человек, трое из них пострадали.
Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".
Как отметил вещатель, инцидент произошел недалеко от польского села Новая Суха в Сохачевском уезде. На момент столкновения в поезде находилось 125 человек.
В результате инцидента получили ранения три человека, сообщили журналистам в полиции. Также правоохранители отметили – водитель грузовика и машинист поезда были трезвыми.
Сейчас железнодорожное движение на маршруте Варшава – Лович приостановлено в обоих направлениях.
В результате столкновения сошла с рельсов первая секция поезда.
21 ноября в польской Силезии столкнулись и получили большие повреждения два грузовых поезда; машинисты остались живы.
Недавно недалеко от немецкого Кельна произошла авария, в которой столкнулись грузовой и технический поезда.