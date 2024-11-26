В Польше грузовик попал под поезд, есть пострадавшие

Во вторник, 26 ноября, в Польше грузовик въехал под поезд, в котором находилось 125 человек, трое из них пострадали.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как отметил вещатель, инцидент произошел недалеко от польского села Новая Суха в Сохачевском уезде. На момент столкновения в поезде находилось 125 человек.

В результате инцидента получили ранения три человека, сообщили журналистам в полиции. Также правоохранители отметили – водитель грузовика и машинист поезда были трезвыми.

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Фото: RMF24

Фото: RMF24

Сейчас железнодорожное движение на маршруте Варшава – Лович приостановлено в обоих направлениях.

В результате столкновения сошла с рельсов первая секция поезда.

Фото: RMF24

21 ноября в польской Силезии столкнулись и получили большие повреждения два грузовых поезда; машинисты остались живы.

Недавно недалеко от немецкого Кельна произошла авария, в которой столкнулись грузовой и технический поезда.