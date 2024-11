На борту судна, которое затонуло возле Египта, было двое британцев

На борту туристического судна, которое перевернулось в Красном море, находилось двое британцев – считают, что они среди 16 пропавших без вести в результате инцидента.

Об этом написал BBC, передает "Европейская правда".

Как передает вещатель, двое британцев считаются одними из 16 пропавших без вести после того, как туристическая лодка, совершавшая дайвинг-экспедицию, перевернулась в Красном море 25 ноября.

Министерство иностранных дел Британии подтвердило журналистам, что оказывает консульскую поддержку ряду британских граждан и их семьям после инцидента.

Туристическое судно Sea Story вышло в воскресенье, 24 ноября, из порта вблизи города Марса-Алам на юго-востоке Египта для многодневной дайвинг-экспедиции.

Однако утром 25 ноября его накрыло волной, в результате чего оно перевернулось.

Egyptian authorities rescue 28 people after a tourist boat on a diving trip sank off the Red Sea coast; the search continues for the 17 remaining passengers and crew https://t.co/ePmCnFBAf1 pic.twitter.com/kdATWhQv1S