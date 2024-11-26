На борту судна, которое затонуло возле Египта, было двое британцев

На борту туристического судна, которое перевернулось в Красном море, находилось двое британцев – считают, что они среди 16 пропавших без вести в результате инцидента.

Об этом написал BBC, передает "Европейская правда".

Как передает вещатель, двое британцев считаются одними из 16 пропавших без вести после того, как туристическая лодка, совершавшая дайвинг-экспедицию, перевернулась в Красном море 25 ноября.

Министерство иностранных дел Британии подтвердило журналистам, что оказывает консульскую поддержку ряду британских граждан и их семьям после инцидента.

Реклама:

Туристическое судно Sea Story вышло в воскресенье, 24 ноября, из порта вблизи города Марса-Алам на юго-востоке Египта для многодневной дайвинг-экспедиции.

Однако утром 25 ноября его накрыло волной, в результате чего оно перевернулось.

Egyptian authorities rescue 28 people after a tourist boat on a diving trip sank off the Red Sea coast; the search continues for the 17 remaining passengers and crew https://t.co/ePmCnFBAf1 pic.twitter.com/kdATWhQv1S – Reuters (@Reuters) November 25, 2024

По данным офиса губернатора региона Красного моря, на лодке были 13 членов экипажа и 31 турист из Бельгии, Великобритании, Ирландии, Испании, Китая, Германии, Польши, Словакии, Соединенных Штатов, Финляндии и Швейцарии.

Известно также, что среди пропавших без вести – двое польских туристов и двое финнов. Также удалось спасти с затонувшего судна двух бельгийцев и швейцарца.

Египетские власти утверждают, что лодка была полностью сертифицирована и прошла все проверки. Предварительное расследование не выявило никаких технических неисправностей.

Напомним, летом после торнадо ушло под воду судно Bayesian возле Сицилии, на борту которого находились 22 человека. Береговая охрана спасла 15 пассажиров, а еще семеро считались пропавшими без вести.

Впоследствии спасатели обнаружили тела семерых человек, среди которых британский технологический магнат Майк Линч и его 18-летняя дочь.