Россия разродилась "санкциями" против британских министров и журналистов

Министерство иностранных дел России во вторник, 26 ноября, объявило о запрете на въезд 30 британским чиновникам, депутатам и журналистам в ответ на "русофобскую политику".

Как сообщает "Европейская правда", такое сообщение российский МИД опубликовал у себя на сайте.

Внешнеполитическое ведомство России обвиняет Британию в "антироссийской риторике", "поддержке неонацистского киевского режима", а также заявляет о "настроенности Лондона на дальнейшее системное противостояние".

"В ответ на враждебные действия британской стороны принято решение о внесении в российский "стоп-лист" ряда представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании, которые проявили себя на антироссийском поприще", – заявили там.

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В перечне британцев, которым Россия закрывает въезд – заместитель премьера Британии Анджела Райнер и 12 министров правительства Кира Стармера, а также несколько их заместителей и советников, депутаты Палаты лордов и Палаты общин, руководители нескольких британских оборонных компаний, а также два журналиста The Times и Daily Mail.

"Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на враждебные действия властей Великобритании будет продолжена", – обещает российский МИД.

Перед этим стало известно, что Россия вышлет одного британского дипломата "за шпионаж".

В Москве и раньше объявляли о подобных "санкциях": к примеру, в апреле запретили въезд для 20 британцев, которых "обвинили" в помощи Украине.