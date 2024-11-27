Пожар в здании Национального театра Праги нанес ущерб на около $403 тысячи

Пожар в историческом здании Национального театра в Праге, который произошел во вторник, 26 ноября, нанес Чехии ущерб на 10 млн чешских крон (около $403,8 тысячи).

Об этом со ссылкой на данные представителя пожарной службы Войтеха Сосны пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Как рассказал Сосна, пожар, произошедший во вторник, 26 ноября, в историческом здании Национального театра в Праге, нанес ущерб, который оценивается в 10 млн крон (около $403,8 тысячи).

По его словам, причина пожара еще выясняется. В то же время, по предварительной информации, огонь вспыхнул в технических помещениях здания и распространился по шахте, которая ведет из подвала на верхние этажи.

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Густой дым начал выходить из исторического здания во вторник днем незадолго до 15:00. Сообщается, что один человек надышался дыма, но госпитализация не понадобилась.

Desítky hasičů zasahovaly v úterý u požáru historické budovy Národního divadla v Praze. Podle velitele zásahu začalo hořet v technickém zázemí budovy. Výše škody ani příčina zatím nejsou jasné, program divadla to ale pravděpodobně zásadně neovlivní. Podle mluvčího není ohrožená… pic.twitter.com/k3vVGuwNk5 – ČT24 (@CT24zive) November 27, 2024

Также, как передает вещатель, по словам директора театра Яна Буриана, пожар не затронул зрительный зал или сцену, а быстрое вмешательство пожарной службы предотвратило бесчисленные убытки.

Напомним, колокола Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) в Париже в пятницу, 8 ноября, впервые зазвонили вместе после пожара 2019 года, который разрушил историческое здание.

А весной в центре Копенгагена вспыхнул пожар в историческом здании биржи Берсен. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.