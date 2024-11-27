У Берліні готують посилені заходи безпеки перед матчем ізраїльської команди

Поліція Берліна планує посилити заходи безпеки навколо майбутнього баскетбольного матчу між "Маккабі" (Тель-Авів) і "Альбою" (Берлін), щоб запобігти будь-якому можливому антиізраїльському насильству або сутичкам між протестувальниками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

"Ми продемонструємо публічну присутність. Це означає, що ми будемо присутні на арені разом з поліцейськими і підтримуватимемо сили безпеки", – сказав представник поліції.

"Альба" прийматиме чемпіонів ізраїльської ліги в Берліні в четвер увечері.

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Численні співробітники поліції чергуватимуть на арені та навколо неї, а також будуть вжиті широкі заходи безпеки, сказав речник поліції.

Берлінська поліція вказала на насильство і антисемітські інциденти три тижні тому на футбольному матчі тель-авівського "Маккабі" з амстердамським "Аяксом" в Нідерландах.

Територія навколо берлінського стадіону "Убер Арена", де грає "Альба Берлін", а також готель, де зупинився "Маккабі", будуть оточені поліцією. Ізраїльську команду також супроводжуватиме поліція від готелю до арени.

"Наша мета – забезпечити максимально можливий рівень захисту і безпеки на кожному етапі", – сказав представник поліції.

Жодних протестів чи демонстрацій під час матчу не оголошено, але поліція заявила, що очікує на акції і "має бути готовою до таких сценаріїв".

Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

Нідерландські політичні лідери засудили ці напади як антисемітські.

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