В Берлине готовят усиленные меры безопасности перед матчем израильской команды

Полиция Берлина планирует усилить меры безопасности вокруг предстоящего баскетбольного матча между "Маккаби" (Тель-Авив) и "Альбой" (Берлин), чтобы предотвратить любое возможное антиизраильское насилие или столкновения между протестующими.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

"Мы продемонстрируем публичное присутствие. Это означает, что мы будем присутствовать на арене вместе с полицейскими и поддерживать силы безопасности", – сказал представитель полиции.

"Альба" будет принимать чемпионов израильской лиги в Берлине в четверг вечером.

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Многочисленные сотрудники полиции будут дежурить на арене и вокруг нее, а также будут приняты широкие меры безопасности, сказал представитель полиции.

Берлинская полиция указала на насилие и антисемитские инциденты три недели назад на футбольном матче тель-авивского "Маккаби" с амстердамским "Аяксом" в Нидерландах.

Территория вокруг берлинского стадиона "Убер Арена", где играет "Альба Берлин", а также отель, где остановился "Маккаби", будут оцеплены полицией. Израильскую команду также будет сопровождать полиция от отеля до арены.

"Наша цель – обеспечить максимально возможный уровень защиты и безопасности на каждом этапе", – сказал представитель полиции.

Никаких протестов или демонстраций во время матча не объявлено, но полиция заявила, что ожидает акции и "должна быть готова к таким сценариям".

Напомним, вечером 7 ноября в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.

Нидерландские политические лидеры осудили эти нападения как антисемитские.

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