США покарали посадовців і силовиків Венесуели за фальсифікацію виборів

Міністерство фінансів США в середу, 27 листопада, оголосило про санкції проти 21 силовика та посадовця Венесуели, причетних до фальсифікації президентських виборів і придушення антиурядових протестів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Підсанкційні венесуельські посадовці, як пояснюють у США, є нинішніми або колишніми посадовцями Венесуели, які підтримували та виконували накази диктатора Ніколаса Мадуро "щодо репресій проти громадянського суспільства".

"Після виборів венесуельські сили безпеки масово заарештовували прихильників демократичної опозиції, жорстоко придушували протести і відмовляли людям у праві на мирні зібрання без репресій", – зазначає Мінфін США.

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Серед іншого, силовики видали ордер на арешт кандидата в президенти Венесуели від опозиції Едмундо Гонсалеса, якого більшість держав Заходу визнають переможцем виборів.

Додатково Державний департамент США запровадив візові обмеження проти низки венесуельських посадовців "через їхню роль у підриві демократії, участі у значній корупції або порушенні прав людини венесуельського народу".

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса.

Європейський Союз вирішив не визнавати демократичної легітимності Мадуро як президента Венесуели, а лідер опозиції Гонсалес нині перебуває в Іспанії.