Європарламент закликав визнати президентом Венесуели лідера опозиції

Європейський парламент у четвер, 19 вересня, ухвалив резолюцію із закликом визнати законним і демократично обраним президентом Венесуели опозиціонера Едмундо Гонсалеса, який покинув країну через переслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюція, яку підтримали 309 депутатів Європарламенту за 201 голосу "проти", "рішуче засуджує і повністю відкидає фальсифікацію виборів" з боку режиму Ніколаса Мадуро.

Європарламентарі закликають визнати Едмундо Гонсалеса "законним і демократично обраним президентом" Венесуели, а Марію Мачадо – лідером венесуельських демократичних сил.

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Вони додатково закликали відновити санкції проти членів Національної виборчої ради Венесуели, яка затвердила "перемогу" Мадуро на президентських виборах, і розширити обмеження проти країни.

Додатково резолюція закликає міжнародну спільноту "чинити максимальний тиск на режим Мадуро та його найближче оточення, щоб вони визнали демократичну волю венесуельського народу".

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що насправді переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

На цьому тлі Європейський Союз вирішив не визнавати демократичної легітимності Мадуро як президента Венесуели.

На початку вересня Гонсалеса на літаку іспанських Військово-повітряних сил доправили до Іспанії, де він попросив про політичний притулок.