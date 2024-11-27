США наказали чиновников и силовиков Венесуэлы за фальсификацию выборов

Министерство финансов США в среду, 27 ноября, объявило о санкциях против 21 силовика и чиновника Венесуэлы, причастных к фальсификации президентских выборов и подавлению антиправительственных протестов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении американского Минфина.

Подсанкционные венесуэльские чиновники, как объясняют в США, являются нынешними или бывшими должностными лицами Венесуэлы, которые поддерживали и выполняли приказы диктатора Николаса Мадуро "по репрессиям против гражданского общества".

"После выборов венесуэльские силы безопасности массово арестовывали сторонников демократической оппозиции, жестоко подавляли протесты и отказывали людям в праве на мирные собрания без репрессий", – отмечает Минфин США.

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Среди прочего, силовики выдали ордер на арест кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалеса, которого большинство государств Запада признают победителем выборов.

Дополнительно Государственный департамент США ввел визовые ограничения против ряда венесуэльских чиновников "из-за их роли в подрыве демократии, участия в значительной коррупции или нарушении прав человека венесуэльского народа".

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса.

Европейский Союз решил не признавать демократическую легитимность Мадуро как президента Венесуэлы, а лидер оппозиции Гонсалес сейчас находится в Испании.