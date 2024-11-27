Британія виконає ордер МКС на арешт Нетаньягу, але й далі з ним говоритиме

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив у середу, 27 листопада, що продовжить переговори і зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як передають журналісти, Леммі заявив парламентському комітету у закордонних справах, що уряд виконає вимогу МКС заарештувати Нетаньягу, якщо той приїде до Британії.

"Це не дає мені ніякої свободи дій. Я видам його, передам до суду. Тоді суди винесуть своє рішення", – сказав він.

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Проте Леммі акцентував, що продовжить говорити із Нетаньягу та іншими посадовцями ізраїльського уряду про такі питання, як досягнення припинення вогню в Газі і важливість доставки допомоги на палестинську територію.

"Я вважаю, що це важливі питання, які вимагають участі тих з нас, хто працює в уряді. Я не бачу обставин, за яких я не міг би говорити з обраними представниками ізраїльського уряду", – сказав Ламмі.

Зауважимо, міністри закордонних справ Естонії та Литви – Маргус Тсахкна та Габріелюс Ландсбергіс – заявили, що країни, які ратифікували Римський статут, не можуть виконувати рішення МКС вибірково.

Водночас прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу. Також таке рішення МКС засудили й у США.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.