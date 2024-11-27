Британия выполнит ордер МУС на арест Нетаньяху, но продолжит с ним говорить

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил в среду, 27 ноября, что продолжит переговоры и встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как передают журналисты, Лемми заявил парламентскому комитету по иностранным делам, что правительство выполнит требование МУС арестовать Нетаньяху, если тот приедет в Британию.

"Это не дает мне никакой свободы действий. Я выдам его, передам в суд. Тогда суды вынесут свое решение", – сказал он.

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Однако Лемми акцентировал, что продолжит говорить с Нетаньяху и другими должностными лицами израильского правительства о таких вопросах, как достижение прекращения огня в Газе и важность доставки помощи на палестинскую территорию.

"Я считаю, что это важные вопросы, которые требуют участия тех из нас, кто работает в правительстве. Я не вижу обстоятельств, при которых я не мог бы говорить с избранными представителями израильского правительства", – сказал Ламми.

Заметим, министры иностранных дел Эстонии и Литвы – Маргус Тсахкна и Габриэлюс Ландсбергис – заявили, что страны, которые ратифицировали Римский статут, не могут выполнять решения МУС выборочно.

В то же время премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху. Также такое решение МУС осудили и в США.

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