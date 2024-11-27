ЗМІ: США готуються схвалити продаж Ізраїлю зброї на $680 млн

Адміністрація Байдена прагне схвалити продаж Ізраїлю пакета зброї вартістю 680 мільйонів доларів на тлі оголошення перемир’я між єврейською державою та проіранським угрупованням "Хезболла" в Лівані.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на американського посадовця, пише "Європейська правда".

За словами посадовця США, пакет зброї для Ізраїлю містить тисячі комплектів високоточного наведення бомб JDAM і сотні бомб малого діаметру. Пакет готувався кілька місяців і протягом вересня-жовтня був розглянутий у Конгресі, додав він.

Продаж обладнання уможливив пакет на 20 мільярдів доларів, який США схвалили у серпні та куди зокрема увійшли винищувачі.

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Представник Державного департаменту відмовився підтвердити Reuters факт продажу, але заявив, що підтримка безпеки Ізраїлю з боку США є непохитною, водночас він зобов’язаний захищати цивільне населення.

Про продаж зброї стало відомо менш ніж за добу після того, як Ізраїль та ліванське бойове угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню, воно набуло чинності у ніч на середу.

Раніше Вашингтон непублічно попереджав Ізраїль, що недотримання прав людини в секторі Гази, де тривають бойові дії у відповідь на терористичний напад ХАМАС у жовтні 2023 року, загрожують подальшим поставкам зброї.