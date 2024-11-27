СМИ: США готовятся одобрить продажу Израилю оружия на $680 млн

Администрация Байдена стремится одобрить продажу Израилю пакета оружия стоимостью 680 миллионов долларов на фоне объявления перемирия между еврейским государством и проиранской группировкой "Хезболла" в Ливане.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника США, пакет оружия для Израиля содержит тысячи комплектов высокоточного наведения бомб JDAM и сотни бомб малого диаметра. Пакет готовился несколько месяцев и в течение сентября-октября был рассмотрен в Конгрессе, добавил он.

Продажа оборудования сделала возможной пакет на 20 миллиардов долларов, который США одобрили в августе и куда в частности вошли истребители.

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Представитель Государственного департамента отказался подтвердить Reuters факт продажи, но заявил, что поддержка безопасности Израиля со стороны США является непоколебимой, в то же время он обязан защищать гражданское население.

О продаже оружия стало известно менее чем через сутки после того, как Израиль и ливанская боевая группировка "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня, оно вступило в силу в ночь на среду.

Ранее Вашингтон непублично предупреждал Израиль, что несоблюдение прав человека в секторе Газа, где продолжаются боевые действия в ответ на террористическое нападение ХАМАС в октябре 2023 года, угрожают дальнейшим поставкам оружия.