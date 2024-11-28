Климатические активисты блокировали одну из ключевых дорог Варшавы
В среду вечером климатические активисты в Варшаве устроили блокаду Вислострады – скоростной дороги вдоль левого берега Вислы.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Протест климатических активистов инициативы "Последнее поколение" начался вечером 27 ноября, они назвали его "самой большой блокадой Вислострады". В акции приняли участие 22 человека. Они трижды перекрывали движение.
Акция вызвала большое возмущение водителей, некоторые вышли из автомобилей и пытались оттянуть протестующих с дороги.
Присутствовавшая на месте полиция составила на участников акции 16 административных протоколов.
Перед этим в понедельник протестующие перекрывали тоннель на Вислостраде.
Активисты пытаются таким образом привлечь внимание к своим требованиям к правительству: передавать все средства от прибыли от строительства новых дорог и автомагистралей на развитие местного общественного транспорта и ввести единый месячный проездной на региональный транспорт по всей территории страны стоимостью 50 злотых.
В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.