Климатические активисты блокировали одну из ключевых дорог Варшавы

В среду вечером климатические активисты в Варшаве устроили блокаду Вислострады – скоростной дороги вдоль левого берега Вислы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Протест климатических активистов инициативы "Последнее поколение" начался вечером 27 ноября, они назвали его "самой большой блокадой Вислострады". В акции приняли участие 22 человека. Они трижды перекрывали движение.

Фото пресс-службы инициативы

Акция вызвала большое возмущение водителей, некоторые вышли из автомобилей и пытались оттянуть протестующих с дороги.

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Присутствовавшая на месте полиция составила на участников акции 16 административных протоколов.

Перед этим в понедельник протестующие перекрывали тоннель на Вислостраде.

Активисты пытаются таким образом привлечь внимание к своим требованиям к правительству: передавать все средства от прибыли от строительства новых дорог и автомагистралей на развитие местного общественного транспорта и ввести единый месячный проездной на региональный транспорт по всей территории страны стоимостью 50 злотых.

В начале октября в Польше предъявили обвинения климатическим активисткам, которые во время акции в марте облили оранжевой краской известную статую русалки на набережной Вислы в Варшаве.