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У Нідерландах внаслідок сильного буревію загинула дівчина

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Новини — Четвер, 28 листопада 2024, 10:55 — Марія Ємець

У Нідерландах сильний буревій завдав значної матеріальної шкоди і спричинив загибель однієї людини.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Шторм "Коналл", що накрив територію країни у середу, супроводжувався шквалами вітру до 130 метрів за секунду. Через негоду скасували деякі поромні рейси. 

 

У місті Лохем падаюче дерево вбило 19-річну дівчину, що їхала на велосипеді. 

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Ще десятки повалених вітром дерев впали на будинки та автомобілі і заблокували дороги, проте ніхто не постраждав. 

 

В Асоціації страхових компаній оцінюють матеріальні збитки від негоди у понад мільйон євро.

Вихідними шторм "Берт" залишив людей без світла і сполучення у Британії та Ірландії.

Минулого тижня через негоду лишилися без електропостачання десятки тисяч домівок у Фінляндії, внаслідок знеструмлення почалися також перебої зі зв’язком.

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Нідерланди
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