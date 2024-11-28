У Нідерландах внаслідок сильного буревію загинула дівчина
Новини — Четвер, 28 листопада 2024, 10:55 —
У Нідерландах сильний буревій завдав значної матеріальної шкоди і спричинив загибель однієї людини.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".
Шторм "Коналл", що накрив територію країни у середу, супроводжувався шквалами вітру до 130 метрів за секунду. Через негоду скасували деякі поромні рейси.
У місті Лохем падаюче дерево вбило 19-річну дівчину, що їхала на велосипеді.
Ще десятки повалених вітром дерев впали на будинки та автомобілі і заблокували дороги, проте ніхто не постраждав.
В Асоціації страхових компаній оцінюють матеріальні збитки від негоди у понад мільйон євро.
Вихідними шторм "Берт" залишив людей без світла і сполучення у Британії та Ірландії.
Минулого тижня через негоду лишилися без електропостачання десятки тисяч домівок у Фінляндії, внаслідок знеструмлення почалися також перебої зі зв’язком.