В Нидерландах в результате сильного урагана погибла девушка

В Нидерландах сильный ураган нанес значительный материальный ущерб и привел к гибели одного человека.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Шторм "Коналл", накрывший территорию страны в среду, сопровождался шквалами ветра до 130 метров в секунду. Из-за непогоды отменили некоторые паромные рейсы.

В городе Лохем падающее дерево убило 19-летнюю девушку, которая ехала на велосипеде.

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Еще десятки поваленных ветром деревьев упали на дома и автомобили и заблокировали дороги, однако никто не пострадал.

В Ассоциации страховых компаний оценивают материальный ущерб от непогоды в более чем миллион евро.

На выходных шторм "Берт" оставил людей без света и сообщения в Британии и Ирландии.

На прошлой неделе из-за непогоды остались без электроснабжения десятки тысяч домов в Финляндии, в результате обесточивания начались также перебои со связью.