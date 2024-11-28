Нелегальные мигранты нашли новый способ пересечения границы из Беларуси в Польшу.

Об этом сообщил польский вещатель RMF24 со ссылкой на данные пограничников, передает "Европейская правда".

Нелегальные мигранты начали использовать для пересечения границы из Беларуси пограничные переходы, которые временно закрыты для движения транспорта.

Отмечается, что в основном это касается туристического перехода в Беловеже.

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Мигранты начали выбирать такую форму попадания в Польшу, потому что на закрытых пограничных переходах нет высокого стального барьера, который все еще укрепляют.

Он окружен только воротами, шлагбаумами, колючей проволокой.

Поэтому, как отметили пограничники, 10 граждан Ирана въехали в Польшу через закрытый туристический переход в Беловеже в ночь на понедельник, 25 ноября.

Неизвестный подвел их к воротам, через временный барьер перебросили лестницы, и мигранты беспрепятственно попали на польскую территорию.

Отмечается, что затем три человека с белорусской стороны взяли лестницы и побежали вглубь Беларуси. Таким же образом 12 человек попали на территорию Польши прошлой ночью.

Польские офицеры отмечают, что доступ к зоне такого перехода полностью контролируется пограничными службами.

Напомним, правительство Польши 15 октября одобрило миграционную стратегию на 2025-2030 годы, которая, среди прочего, предусматривает приостановление права на убежище для мигрантов и механизмы для возвращения диаспоры.

В Еврокомиссии ранее заявили, что намерения Польши в одностороннем порядке отказывать в предоставлении убежища мигрантам грозят нарушением обязательств страны по соблюдению прав человека.

В середине октября писали, что более 60 польских военных получили ранения и травмы с начала 2024 года, останавливая нелегальные попытки пересечения границы с территории Беларуси.