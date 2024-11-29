Британська міністерка пішла у відставку через справу про викрадений телефон, який не крали

Міністерка транспорту Великої Британії Луїза Хей подала у відставку після того, як ЗМІ дізнались, що вона визнала себе винною у введенні в оману поліції щодо робочого мобільного телефону, який у неї насправді не викрадали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Справа стосується інциденту, який стався ще у 2013 році, коли Хей була у віці за 20 років та працювала в страховій компанії Aviva.

Хей пограбували вночі й вона надала поліції список речей, які, на її думку, зникли з сумочки. Вона включила до списку свій робочий телефон, який на той час вона вважала вкраденим.

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Хей видали на роботі новий телефон, але коли вона згодом знайшла свій старий робочий мобільний і увімкнула його, поліція викликала її на допит.

Два джерела Sky News стверджують, що Хей нібито подала поліції такий звіт, щоб отримати новий телефон від свого роботодавця. Джерело, близьке до міністра транспорту, заявило, що це "абсолютна нісенітниця", і що вона просто помилилася.

Два джерела повідомили, що через інцидент вона втратила роботу в страховій фірмі. Хей була засуджена і отримала умовне звільнення.

Хей розповіла про судимість Кіру Стармеру, коли її вперше призначили до його тіньового кабінету, і джерела стверджують, що він підтримав її. Оскільки судимість вже була погашена, її не було в досьє Хей.

У своїй заяві Хей пояснила: "У 2013 році мене пограбували під час нічної прогулянки. Я була молодою жінкою, і цей досвід був жахливим. Я повідомила про це в поліцію і дала їм список того, що, на мою думку, було вкрадено – в тому числі робочий мобільний телефон, виданий моїм роботодавцем".

"Через деякий час я виявила, що мобільний телефон, про який я говорила, не був викрадений. Тим часом мені видали інший робочий телефон. Увімкнення початкового робочого пристрою привернуло увагу поліції, і мене попросили прийти на допит. Мій адвокат порадив мені нічого не коментувати під час цього допиту, і я шкодую, що прислухалася до цієї поради", – заявила Хей.

У листі до прем'єр-міністра Стармера про відставку Хей зазначила, що вона "повністю віддана нашому політичному проєкту", але вважає, що "найкраще для нього буде, якщо я буду підтримувати вас поза урядом".

Нагадаємо, влітку перший міністр регіонального уряду Уельсу Воун Гетінг, який став першим темношкірим чоловіком на чолі європейського уряду, пішов у відставку після низки скандалів та звільнення міністрів.

Тим часом понад половина французів виступають за відставку уряду через запропонований ним проєкт бюджету.