Британский министр ушла в отставку из-за дела о похищенном телефоне, который не воровали

Министр транспорта Великобритании Луиза Хэй подала в отставку после того, как СМИ узнали, что она признала себя виновной во введении в заблуждение полиции относительно рабочего мобильного телефона, который у нее на самом деле не похищали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Дело касается инцидента, который произошел еще в 2013 году, когда Хэй была в возрасте за 20 лет и работала в страховой компании Aviva.

Хэй ограбили ночью и она предоставила полиции список вещей, которые, по ее мнению, исчезли из сумочки. Она включила в список свой рабочий телефон, который в то время она считала украденным.

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Хэй выдали на работе новый телефон, но когда она впоследствии нашла свой старый рабочий мобильный и включила его, полиция вызвала ее на допрос.

Два источника Sky News утверждают, что Хэй якобы подала полиции такой отчет, чтобы получить новый телефон от своего работодателя. Источник, близкий к министру транспорта, заявил, что это "абсолютная чушь", и что она просто ошиблась.

Два источника сообщили, что из-за инцидента она потеряла работу в страховой фирме. Хэй была осуждена и получила условное освобождение.

Хэй рассказала о судимости Киру Стармеру, когда ее впервые назначили в его теневой кабинет, и источники утверждают, что он поддержал ее. Поскольку судимость уже была погашена, ее не было в досье Хэй.

В своем заявлении Хэй объяснила: "В 2013 году меня ограбили во время ночной прогулки. Я была молодой женщиной, и этот опыт был ужасным. Я сообщила об этом в полицию и дала им список того, что, по моему мнению, было украдено – в том числе рабочий мобильный телефон, выданный моим работодателем".

"Через некоторое время я обнаружила, что мобильный телефон, о котором я говорила, не был похищен. Тем временем мне выдали другой рабочий телефон. Включение первоначального рабочего устройства привлекло внимание полиции, и меня попросили прийти на допрос. Мой адвокат посоветовал мне ничего не комментировать во время этого допроса, и я сожалею, что прислушалась к этому совету", – заявила Хэй.

В письме к премьер-министру Стармеру об отставке Хэй отметила, что она "полностью предана нашему политическому проекту", но считает, что "лучше для него будет, если я буду поддерживать вас вне правительства".

Напомним, летом первый министр регионального правительства Уэльса Воун Гетинг, который стал первым темнокожим мужчиной во главе европейского правительства, ушел в отставку после ряда скандалов и увольнения министров.

Между тем более половины французов выступают за отставку правительства из-за предложенного им проекта бюджета.