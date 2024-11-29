У Німеччині попередили про ризики втручання Росії перед достроковими виборами

Напередодні дострокових виборів у Німеччині 2025 року Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) попереджає про масові спроби іноземних спецслужб зірвати вибори.

Про це свідчить аналіз ризиків, опублікований у п'ятницю внутрішньою розвідувальною службою Німеччини, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Згідно з повідомленням, BfV має інформацію про "можливі спроби іноземних держав вплинути" на вибори.

"Необхідно враховувати дії з дезінформації та дискредитації, кібератаки, шпигунство і саботаж", – попереджає відомство.

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Згідно з аналізом, небезпека походить насамперед від Росії. "На тлі загарбницької війни Росії проти України Росія, ймовірно, має найбільшу і найбільш очевидну зацікавленість у тому, щоб вплинути на вибори у власних інтересах", – пише BfV.

Згідно з повідомленням, російська влада вже говорить про те, що перебуває в "інформаційній війні" із Заходом. Після нападу на Україну Москва "агресивно розширила поширення (про)російських і антизахідних наративів". Мета полягає в тому, щоб "створити невпевненість і розмежувальні лінії в німецькому суспільстві" і "зменшити готовність підтримувати Україну".

У зв'язку з особливою ситуацією ризику BfV створило власну робочу групу і знаходиться в тісному контакті з федеральними та земельними органами безпеки, а також з іншими партнерами.

Що стосується федеральних виборів, то BfV вважає, що можлива активна "підтримка окремих кандидатів або партій", які діють в інтересах Москви. Водночас можлива "цілеспрямована дискредитація небажаних кандидатів", а також "постановка під сумнів самого виборчого процесу" або "розпалювання сумнівів у законності та правильності проведення виборів".

Кібератаки також можуть бути використані для здійснення впливу. "Крадіжка, маніпулювання та публікація інформації" є "частиною репертуару іноземних держав, в тому числі для опосередкованого впливу на вибори", попереджає BfV.

Ще одним викликом є штучний інтелект: він може "використовуватися для складних дезінформаційних операцій", наприклад, за допомогою оманливо реальних дипфейків або фальшивих голосових записів, які можуть бути використані для обману виборців.

За даними BfV, російська влада може навіть розглядати "диверсійну діяльність" перед федеральними виборами.

Нагадаємо, керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина зараз є головною ціллю гібридних атак Росії у зв’язку з її провідною роллю у підтримці України.

А генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр заявив, що катастрофа вантажного літака DHL в Литві могла бути своєрідним тестом для Росії, щоб дослідити слабкі місця країн Заходу.