В Германии предупредили о рисках вмешательства России перед досрочными выборами

В преддверии досрочных выборов 2025 года в Германии Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) предупреждает о массовых попытках иностранных спецслужб сорвать выборы.

Об этом свидетельствует анализ рисков, опубликованный в пятницу внутренней разведывательной службой Германии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Согласно сообщению, BfV располагает информацией о "возможных попытках иностранных государств повлиять" на выборы.

"Необходимо учитывать действия по дезинформации и дискредитации, кибератаки, шпионаж и саботаж", – предупреждает ведомство.

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Согласно анализу, опасность исходит прежде всего от России. "На фоне захватнической войны России против Украины Россия, вероятно, имеет наибольшую и наиболее очевидную заинтересованность в том, чтобы повлиять на выборы в собственных интересах", – пишет BfV.

Согласно сообщению, российские власти уже говорят о том, что находятся в "информационной войне" с Западом. После нападения на Украину Москва "агрессивно расширила распространение (про)российских и антизападных нарративов". Цель состоит в том, чтобы "создать неуверенность и разграничительные линии в немецком обществе" и "уменьшить готовность поддерживать Украину".

В связи с особой ситуацией риска, BfV создало собственную рабочую группу и находится в тесном контакте с федеральными и земельными органами безопасности, а также с другими партнерами.

Что касается федеральных выборов, то BfV считает, что возможна активная "поддержка отдельных кандидатов или партий", которые действуют в интересах Москвы. В то же время возможна "целенаправленная дискредитация нежелательных кандидатов", а также "постановка под сомнение самого избирательного процесса" или "разжигание сомнений в законности и правильности проведения выборов".

Кибератаки также могут быть использованы для оказания влияния. "Кража, манипулирование и публикация информации является частью репертуара иностранных государств, в том числе для опосредованного влияния на выборы", – предупреждает BfV.

Еще одним вызовом является искусственный интеллект: он может "использоваться для сложных дезинформационных операций", например, с помощью обманчиво реальных дипфейков или фальшивых голосовых записей, которые могут быть использованы для обмана избирателей.

По данным BfV, российские власти могут даже рассматривать "диверсионную деятельность" перед федеральными выборами.

Напомним, руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг считает, что Германия сейчас является главной целью гибридных атак России в связи с ее ведущей ролью в поддержке Украины.

А генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что катастрофа грузового самолета DHL в Литве могла быть своеобразным тестом для России, чтобы исследовать слабые места стран Запада.