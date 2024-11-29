Поляки підтримують збільшення витрат на оборону країни

Більшість поляків погоджуються зі збільшенням витрат на розвиток армії.

Про це свідчать результати опитування IBRiS для газети Rzeczpospolita, опубліковані в п'ятницю, передає "Європейська правда".

Так, 72,9% опитаних виступають за збільшення видатків на оборону Польщі, лише 18,2% – проти, а 9% не мають думки з цього приводу.

Rzeczpospolita зазначає, що громадська підтримка збільшення витрат на оборону в країні є стабільною: у квітні 2022 року аж 76,7 відсотка респондентів схвалювали ці заходи.

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"Лише 12,1% мали протилежну думку, і приблизно стільки ж респондентів (11,3%) не мали думки. Таким чином, можна побачити, що за 31 місяць лише незначно (на 3,8 пункта) зменшилася кількість тих, хто схвалює збільшення витрат на озброєння", – пояснює газета.

Видання зазначає, що витрати на національну оборону поступово зростають від початку агресії Росії проти України, тобто вже майже три роки.

"Віцепрем'єр, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що у 2025 році вони повинні досягти 4,7% ВВП. З урахуванням цього показника ми є одним з лідерів озброєння серед країн Північноатлантичного альянсу. Наступного року Польща витратить на оборону 187 мільярдів злотих", – йдеться у матеріалі.

Генерал Роман Полько, колишній командир військової частини GROM, коментуючи опитування, зазначив, що прийняття суспільством великих витрат на армію пов'язане з тим, що люди хочуть жити у відчутті безпеки.

За його словами, збільшення витрат необхідно пояснювати громадськості, оскільки певні деталі є недостатньо зрозумілими, "на жаль, інформаційно-пропагандистська війна Кремля, особливо спрямована на ядерний шантаж, може принести негативні плоди", – підкреслив він.

Цієї осені Польща отримала від США позику на 3 млрд доларів на купівлю військової техніки.

На початку вересня на Міжнародному салоні оборонної промисловості в польському місті Кельце Польща підписала контракти на закупівлю систем радіолокаційного контролю та дрони на суму понад мільярд злотих.