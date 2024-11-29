Поляки поддерживают увеличение расходов на оборону страны

Большинство поляков согласны с увеличением расходов на развитие армии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для газеты Rzeczpospolita, опубликованные в пятницу, передает "Европейская правда".

Так, 72,9% опрошенных выступают за увеличение расходов на оборону Польши, только 18,2% – против, а 9% не имеют мнения по этому поводу.

Rzeczpospolita отмечает, что общественная поддержка увеличения расходов на оборону в стране является стабильной: в апреле 2022 года аж 76,7 процента респондентов одобряли эти меры.

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"Только 12,1% имели противоположное мнение, и примерно столько же респондентов (11,3%) не имели мнения. Таким образом, можно увидеть, что за 31 месяц лишь незначительно (на 3,8 пункта) уменьшилось количество тех, кто одобряет увеличение расходов на вооружение", – объясняет газета.

Издание отмечает, что расходы на национальную оборону постепенно растут с начала агрессии России против Украины, то есть уже почти три года.

"Вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил, что в 2025 году они должны достичь 4,7% ВВП. С учетом этого показателя мы являемся одним из лидеров вооружения среди стран Североатлантического альянса. В следующем году Польша потратит на оборону 187 миллиардов злотых", – говорится в материале.

Генерал Роман Полько, бывший командир воинской части GROM, комментируя опрос, отметил, что принятие обществом больших расходов на армию связано с тем, что люди хотят жить в ощущении безопасности.

По его словам, увеличение расходов необходимо объяснять общественности, поскольку определенные детали недостаточно понятны, "к сожалению, информационно-пропагандистская война Кремля, особенно направленная на ядерный шантаж, может принести негативные плоды", – подчеркнул он.

Этой осенью Польша получила от США заем на 3 млрд долларов на покупку военной техники.

В начале сентября на Международном салоне оборонной промышленности в польском городе Кельце Польша подписала контракты на закупку систем радиолокационного контроля и дронов на сумму более миллиарда злотых.