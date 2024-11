Президент Молдовы отреагировала на события в Грузии

Президент Молдовы Майя Санду осудила применение силы против мирных протестующих в Грузии и выразила солидарность с грузинами и проевропейским президентом Зурабишвили.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

"Грузины – европейцы. Будущее Грузии – в Европе, и никто не может отобрать его у грузин.

Молдова осуждает применение силы против мирных протестующих и выражает солидарность с президентом Саломе Зурабишвили и грузинским народом в их борьбе за свободу", – заявила она.

Реклама:

Georgians are Europeans.



Georgia’s future lies in Europe, and no one can take that away from them.



Moldova condemns violence against peaceful demonstrators and stands in solidarity with President @Zourabichvili_S and the Georgian people in their fight for freedom.