Президент Молдовы отреагировала на события в Грузии

Президент Молдовы Майя Санду осудила применение силы против мирных протестующих в Грузии и выразила солидарность с грузинами и проевропейским президентом Зурабишвили.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

"Грузины – европейцы. Будущее Грузии – в Европе, и никто не может отобрать его у грузин.

Молдова осуждает применение силы против мирных протестующих и выражает солидарность с президентом Саломе Зурабишвили и грузинским народом в их борьбе за свободу", – заявила она.

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Georgians are Europeans.



Georgia’s future lies in Europe, and no one can take that away from them.



Moldova condemns violence against peaceful demonstrators and stands in solidarity with President @Zourabichvili_S and the Georgian people in their fight for freedom. – Maia Sandu (@sandumaiamd) November 29, 2024

МИД Украины ранее заявил о разочаровании официального Киева в связи с решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в ЕС и осудил применение силы против мирной акции протеста в Тбилиси.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали, в том числе журналистов и их технику.