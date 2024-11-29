Протестующих возле парламента Грузии разгоняют водометами

Силовики применили водометы против протестующих, которые собрались на многотысячный митинг возле парламента Грузии в знак протеста против заморозки движения к членству в Евросоюзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Ситуация у здания парламента Грузии под вечер обострилась. Протестующие и полицейские бросали друг в друга бутылки, камни и другие предметы.

После этого появились кадры, где грузинская полиция использует против демонстрантов спецсредства, в частности водометные автомобили.

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Министерство внутренних дел Грузии в свою очередь заявило, что часть протестующих в Тбилиси "вступает в конфронтацию с правоохранителями", в результате чего один полицейский получил ранения.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств.

Президент Саломе Зурабишвили после того заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона били в том числе журналистов и их технику.

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