На участках в Молдове, где голосуют пророссийские избиратели из Приднестровья, фиксируют очереди

Второй тур выборов президента Молдовы на участках, где голосуют жители Приднестровья, проходит с высокой активностью избирателей – там фиксируют очереди.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское издание Newsmaker.

В частности, очереди образовались на трех участках, организованных в Варнице для жителей Приднестровья. Нынешняя картинка на участках разительно контрастирует с ситуацией в первом туре две недели назад, когда активность избирателей была низкой.

Сегодня же часть избирателей в очереди, комментируя в стриме Newsmaker свои мотивы приезда на голосование, цитируют слоган кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло, и говорят, что голосуют "за справедливость".

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фото: newsmaker

Ранее из публикации агентства Reuters стало известно, что Молдова сообщила нескольким странам ЕС о намерениях России сорвать голосование молдавских эмигрантов на зарубежных избирательных участках. Молдавская диаспора в основном проевропейская и голосует за Майю Санду.

Также сообщалось, что Москва перевозила молдавских граждан самолетами и автобусами в Азербайджан, Беларусь, Турцию и Молдову для голосования, пытаясь максимизировать шансы оппонента Санду Стояногло.

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