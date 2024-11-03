"Аландские острова наши": посольство Финляндии в России подверглось вандализму

Финляндия после акта вандализма в отношении финского посольства в Москве направила России ноту, в которой напомнила об обязанности РФ обеспечивать безопасность финского представительства и его сотрудников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В пятницу, 1 ноября, забор посольства Финляндии в Москве подвергся вандализму. На заборе было написано по-шведски: "Аландские острова наши". Также на забор и через него были брошены яйца.

фото: Lehtikuva

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Посол Финляндии в Москве Марья Лиивала рассказала информагентству STT, что акт вандализма совершили пятеро мужчин, которых полиция быстро задержала.

"Конечно, в таких случаях всегда принято отправлять ноту, в которой указывается на проблему", – сказала посол. По ее словам, заявление в полицию не подавали.

В Министерстве иностранных дел назвали инцидент неприятным и заверили, что относятся к нему серьезно. Лиивала сообщила, что забор очищают и затем перекрасят.

По ее словам, инцидент не окажет особого влияния на дальнейшую работу посольства, а меры безопасности дипмиссии "в порядке".

Напомним, после вступления Финляндии в НАТО положение консульства РФ на Аландских островах и его потенциальное закрытие стало предметом обсуждений в стране.

Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Но финское правительство в конце концов отказалось от идеи закрыть российское консульство на Аландских островах.

По данным СМИ, консул России на Аландских островах Александр Рогов может работать на российские разведывательные службы.