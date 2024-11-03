Президентские выборы в Молдове проходят с высокой явкой в Кишиневе и диаспоре

Данные молдавской ЦИК по состоянию на 16:00 показывают, что явка во втором туре выборов президента – выше явки в первом туре на то же время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил молдавский телеканал TV8.

Так, около 1 284 000 избирателей (43,08%) успели пройти к избирательным урнам до 16:00. В первом туре в это же время своим правом голоса воспользовались более 1 143 000 избирателей (39,40%).

Для сравнения, 1 ноября 2020 года в первом туре президентских выборов до 16:00 проголосовали более 927 000 избирателей или около 33% от общего количества внесенных в списки избирателей.

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Согласно данным, женщин на избирательных участках было больше, чем мужчин. В то же время, наиболее активными избирателями в пределах Молдовы остались люди в возрасте 56-65 лет, а больше всего голосов, как и в первом туре, было зафиксировано в Дондушенском, Кишиневском и Криуленском районах.

Социолог Василе Кантарджи из кишиневского социологического центра CBS-AXA отмечает, что явка на этот час является рекордной как для избирателей столицы, так и для избирателей диаспоры, которая традиционно является проевропейской и голосует за Майю Санду.

Явка в Кишиневе составляет +10% по сравнению с первым туром, а в диаспоре – +46%.

Напомним, ранее в воскресенье советник по национальной безопасности действующего президента Майи Санду Станислав Секриеру заявил о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов. По его словам, речь идет об усилиях с высоким потенциалом искажения результатов голосования.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья и организованную транспортировку избирателей из России на участки в Баку, Стамбуле и Минске.

На участках, где голосуют жители Приднестровья, выборы проходят с высокой активностью – там фиксируют очереди. Часть избирателей, комментируя свои мотивы приезда на голосование, цитируют слоган кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло, и говорят, что голосуют "за справедливость".