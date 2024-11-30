В Латвии приговорили к тюрьме тиктокера, который прославлял Россию и войну

Рижский городской суд вынес приговор тиктокеру Дмитрию Матаеву, которого обвиняли в оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, а также разжигании национальной, этнической и расовой вражды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Суд признал Матаева виновным по обеим статьям Уголовного закона Латвии, назначив суммарно один год лишения свободы. К этому сроку будет засчитано время, проведенное им под арестом с 25 апреля 2024 года. Именно в этот день его задержали сотрудники Службы госбезопасности (СГБ).

Весной нынешнего года СГБ, не называя имени задержанного, сообщила, что уголовный процесс в отношении упомянутого лица был начат 26 марта, когда в социальной сети TikTok обнаружили ряд опубликованных Дмитрием Матаевым видеороликов на русском языке, в которых содержатся признаки преступлений.

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В СГБ объяснили, что задержанный в своих видео в TikTok "выражал поддержку России и войне в Украине, а также агрессивно и с ненавистью высказывался о латышах и других жителях Латвии, которые поддерживают Украину".

Во время уголовно-процессуальных действий сотрудники СГБ изъяли несколько носителей данных, личные записи, а также одежду и другие предметы с российской и советской символикой. Задержанный попал в поле зрения СГБ еще в 2023 году в связи с агрессивными комментариями в социальной сети Facebook, в которых он выражал поддержку России.

В августе 2023 года СГБ провела с Матаевым превентивную беседу, предупредив, что такие действия сопоставимы с преступлениями, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Однако, как отметили в Службе госбезопасности, весной 2024 года Дмитрий Матаев был весьма заметен в соцсетях TikTok и Telegram, где в различных видеороликах он жаловался на "языковой геноцид по отношению к русским", а также на другие проблемы.

Напомним, в начале октября литовские пограничники отказывались пропускать вагоны транзитного поезда Москва – Калининград, на которых были нарисованы буква "Z", а также надпись "Вильнюс – город России".

Также сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина страны, подозреваемого в публичном прославлении Путина и оправдании терроризма.