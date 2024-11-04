У Польщі автомобіль потрапив під поїзд, є жертви

У Польщі, у Карвіці-Мазурській легковий автомобіль потрапив під поїзд, внаслідок чого загинуло п’ятеро людей, зокрема троє дітей.

Про це повідомила польська радіостанція RMF24, передає "Європейська правда".

Як передає радіостанція, у машині перебувало п'ятеро людей, у тому числі троє дітей. Всі вони загинули внаслідок аварії.

Фото: X

Журналіст радіостанції з'ясував, що легковий автомобіль потрапив під потяг PKP Intercity. Наразі невідомо, чому водій не зупинився перед знаком STOP.

Реклама:

Співробітники поліції проінформували, що розбитий автомобіль був знайдений приблизно за 200 метрів від переїзду. Рух поїздів між Пішем і Спиховом повністю зупинено.

Поїзд, з яким зіткнувся автомобіль, їхав з Варшави з понад півтисячею пасажирів. Вони не постраждали.

Подальші слухання свідків трагічної аварії відбудуться у понеділок, 4 листопада.

10 жовтня у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

Минулого тижня у Польщі внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули двоє людей, ще двоє – зазнали поранень.