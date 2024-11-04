У Польщі автомобіль потрапив під поїзд, є жертви
Новини — Понеділок, 4 листопада 2024, 09:21 —
У Польщі, у Карвіці-Мазурській легковий автомобіль потрапив під поїзд, внаслідок чого загинуло п’ятеро людей, зокрема троє дітей.
Про це повідомила польська радіостанція RMF24, передає "Європейська правда".
Як передає радіостанція, у машині перебувало п'ятеро людей, у тому числі троє дітей. Всі вони загинули внаслідок аварії.
Журналіст радіостанції з'ясував, що легковий автомобіль потрапив під потяг PKP Intercity. Наразі невідомо, чому водій не зупинився перед знаком STOP.
Співробітники поліції проінформували, що розбитий автомобіль був знайдений приблизно за 200 метрів від переїзду. Рух поїздів між Пішем і Спиховом повністю зупинено.
Поїзд, з яким зіткнувся автомобіль, їхав з Варшави з понад півтисячею пасажирів. Вони не постраждали.
Подальші слухання свідків трагічної аварії відбудуться у понеділок, 4 листопада.
10 жовтня у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.
Минулого тижня у Польщі внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули двоє людей, ще двоє – зазнали поранень.