В Польше автомобиль попал под поезд, есть жертвы

В Польше, в Карвице-Мазурской легковой автомобиль попал под поезд, в результате чего погибли пять человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF24, передает "Европейская правда".

Как передает радиостанция, в машине находилось пять человек, в том числе трое детей. Все они погибли в результате аварии.

Фото: X

Журналист радиостанции выяснил, что легковой автомобиль столкнулся с поездом PKP Intercity. Пока неизвестно, почему водитель не остановился перед знаком STOP.

Реклама:

Сотрудники полиции проинформировали, что разбитый автомобиль был найден примерно в 200 метрах от переезда. Движение поездов между Пишем и Спиховом полностью остановлено.

Поезд, который врезался в автомобиль, ехал из Варшавы с более чем полутысячей пассажиров. Они не пострадали.

Дальнейшие слушания свидетелей трагической аварии состоятся в понедельник, 4 ноября.

10 октября в Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

На прошлой неделе в Польше в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, еще двое – получили ранения.