Північ Греції у неділю ввечері сколихнув землетрус

Землетрус магнітудою 5,2 стався на півночі Греції в неділю ввечері.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Землетрус стався біля берегів півострова Халкідіки, приблизно за 40 кілометрів від Салонік – другого за величиною міста Греції. Він відчувався на великій території на півночі країни.

За даними Афінського інституту геодинаміки, головний поштовх стався о 19:03 за місцевим часом на глибині 15,9 кілометра.

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Через чотири хвилини було зафіксовано землетрус магнітудою 4,2, а також кілька менших поштовхів.

"У цьому районі є невелика тріщина, яка має помірну сейсмічну активність. Буде великою несподіванкою, якщо станеться велика подія", – сказав Костас Папазачос, професор прикладної геофізики і сейсмології в Університеті Салонік, в інтерв'ю агентству.

У суботу в тому ж районі стався поштовх магнітудою 3,9.

Як повідомили місцевим ЗМІ представники поліції та пожежної служби, повідомлень про руйнування не надходило.

Підземні поштовхи такої сили часто трапляються в Греції, яка лежить недалеко від місця зіткнення Африканської та Європейської тектонічних плит.

Нагадаємо, 23 вересня в монастирі на горі Афон стався землетрус магнітудою 3,7. Його зафіксували через день після землетрусу магнітудою 4,6.